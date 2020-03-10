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Dikkat! ile ilgili flaş açıklama! En çok paradan bulaşıyor

ile ilgili son dakika bilgiler gelmeye devam ediyor. Binlerce kişi bu ölümcül salgından hayatını kaybederken önemli bir uyarı daha geldi. Paranın virüslerin dostu olduğu ortaya çıktı! Özellikle hamileler, çocuklar ve vücut direnci düşük olan kişilerin virüslere karşı tedbir için imkanlar ölçüsünde temassız ödemeyi tercih etmesi öneriliyor. İşte son dakika gelen açıklamanın detayları...

Giriş Tarihi: 10.3.2020 15:03 ABONE OL
Dikkat! Koronavirüs ile ilgili flaş açıklama! En çok paradan bulaşıyor

Elden ele dolaşan paraların hijyenliğini kontrol etmenin mümkün olmadığını belirten Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Cem Karas, bazı virüslerin para ile de yayılabildiğini belirterek, "Bir sağlıkçı olarak parayla temasın ardından ellerin yıkanmasını öneriyoruz.

Ancak bu pek çok zaman mümkün olabilecek bir durum değil. Bu nedenle imkanlar ölçüsünde temassız ödeme tercih edilmeli.

'Temassız ödemeyi tercih edin'

Nakit paralar elden ele geçerek virüs ve bakterilerin yayılma riskini artırıyor. Temassız ödemede ise kartınızı kimsenin eline vermek zorunda da değilsiniz. Verilere göre Türkiye'de de her geçen gün yaygınlaşıyor. Son 4 yılda temassız ödeme 17 kat artarak yıllık 502 milyon adede ulaşmış. Artık kredi kartlarının büyük çoğunluğu da temassız ödemeye uygun" diyerek nakit paradan uzak durmanın da virüslere karşı alınacak tedbirler arasında yer aldığını söyledi.

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Dikkat! Koronavirüs ile ilgili flaş açıklama! En çok paradan bulaşıyor
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