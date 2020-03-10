Emanetin emin ellerde Esma Astsubay

BUGÜN NELER OLDU

Şırnak'ta teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının imhası sırasında yaşanan patlamada şehit düşen bomba imha uzmanı astsubay Esma Çevik unutulmadı. Şehit astsubayın evine Kadınlar Günü'nde bir ziyaret gerçekleştirilen İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ve beraberindeki heyet, anne Nebahat Gözüaydın'a şehadet belgesi ve hizmet şildi takdim etti. Şehidin evinde ve Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında dualar okundu. Kabir çiçeklerle donatıldı. Köroğlu, Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel ile Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'e şehidimizin ailesine gösterdikleri yakın ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. Köroğlu, aziz şehidin hatırasına ve onun emaneti olan ailesine her daim sahip çıkılacağını vurguladı. Anne Nebahat Gözüaydın, ziyaretçilerine teşekkür ederek "Vatanımız sağolsun" dedi.