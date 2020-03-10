Erdoğan’ın hassasiyeti beni çok duygulandırdı

Batman'ın Kozluk ilçesinde Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik terör saldırısında 22 yaşında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra Yalçın, "Türkiye'nin Kahraman Kadınları" programında 7 şehit annesinin konuşmalarının yer aldığı videoyu izleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gözyaşlarını tutamamasıyla ilgili olarak, mutlu olduklarını ve duygulandıklarını söyledi. Yalçın, "Cumhurbaşkanımız'ın hassasiyetini görünce çok hoşuma gitti, sağ olsun evlet büyüklerimiz sürekli ilgileniyorlar, hep yardımcı oluyorlar. Allah razı olsun" dedi.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen'in kendisini programa davet ettiğini söyleyen Yalçın "Gururlandık. Yavrum çok farklı bir insandı, çok değişikti. 'Farklı olacağım' diyordu ama bütün Türkiye'ye mal oldu. Mutluluğu, gururu çok büyük ama acısı gerçekten gün geçtikçe daha da çoğalıyor. Allah herkese sabır versin dayanma gücü versin. Hiç bir anne evlat acısı yüzünden ağlamasın, inşallah bundan sonra yavrularımız şehit olmaz, inşallah artık şehit haberleri almayız" dedi.'Türkıye'nin Kahraman Kadınları' programında Başkan Erdoğan'ı duygulandıran videodaki 7 şehit annesinden şehit polis memuru Hayrettin Yılmaz'ın annesi Sevgi Yılmaz, "Ben anneyim. Cumhurbaşkanımızda hem anne hem devlet baba. Allah, binlerce kez razı olsun her zaman şehit ailelerinin yanında oldu. Allah onu Devletimizin başından eksik etmesin. Oğlum iki kez şehadete erdi. Birincisi vatanı için ikincisi organlarını bağışlayarak. Vasiyetini yerine getirdik. 5 kişi organlarıyla hayata döndü" dedi.Videodaki 7 şehit annesinden 15 Temmuz'da Ankara şehit düşen Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın Hanife Baysan o anları anlatarak, "Böyle bir günde cumhurbaşkanımız ve eşi bizi yalnız bırakmayarak çok mutlu ettiler" dedi. Bakım faaliyetleri kapsamında oksijen tüpü patlaması sonrası şehit düşen piyade sıhhıye er Yusuf Erdoğdu'nun annesi Zahide Erdoğdu Cumhurbaşkanımız şehit annelerinin videolarını izleyince gururlandı ve duygulandı" diye konuştu.

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