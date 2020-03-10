Evlat nöbetinde çifte zafer

Diyarbakır'da, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemini 189 gündür sürdüren anneler birer birer evlatlarına kavuşuyor. Son olarak anne Naime Dalmış, 6 yıl önce Şırnak'ta PKK tarafından dağa kaçırılan kızı Tekoşin Açar'a (27) kavuştu. 5 Mart'ta eyleme katılan ve 9 gün sonra müjdeli haberi alan anne Dalmış, kızı Tekoşin Açar ile Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nda bir araya geldi. Anne-kızın kavuşmasında duygusal anlar yaşandı. Anne ile kızı, birbirlerine sıkı sıkı sarılarak hasret giderdi.







Güvenlik güçlerinin girişimiyle görüştüğü annesinin sesini duyunca kaçmaya karar veren Tekoşin Açar, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı istihbarat ve terörle mücadele birimlerinin desteğiyle, Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olmuştu. Tekoşin Açar ile birlikte teslim olan kuzeni Haşim Açar ise, tedavisi için Şanlıurfa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evladı için eylem yapan baba Sait Açar, oğlu Haşim Açar ile tedavisinin sürdüğü hastanede buluştu. Bugüne kadar 13 aile evladına kavuştu. Bu arada Antalya'dan gelen Gülcan ve İsmet Kömürcü çifti de, 6 yıl önce 23 yaşındayken, Çanakkale'de üniversitede okuduğu sırada kandırılarak dağa götürülen kızları Leyla Kömürcü'ye kavuşabilmek için eyleme katıldı. Böylece eyleme katılanların sayısı 124'e ulaştı.

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 2 PKK/YPG'li terörist daha teslim oldu | Video

PKK/YPG'YE AĞIR DARBE: 31 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı'nca Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı'ndaki Türk askerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Bakanlığın sosyal paylaşım sitesinden yapılan açıklamada, "Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı'ndaki unsurlarımıza saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 13 PKK/ YPG'li terörist, başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi" denildi. PKK/YPG'ye bir darbe de Barış Pınarı Bölgesi'nde vuruldu. Bölgenin güneyine sızmaya çalışan 18 teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bu arada bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, PKK'dan kaçışların devam ettiği, Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 2 teröristin daha teslim olduğu bildirildi.