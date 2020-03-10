Gece soğuğu çocukları etkiliyor

EDİRNE NAMAZ VAKİTLERİ

SığınmacılarınAvrupa sınırında bekleyişleri 11'inci günde de sürdü. Pazarkule - Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölge ve yakınındaki ağaçlık alanda geceyi geçiren 3 binin üzerinde sığınmacı, zor şartlarda mücadele ediyor. Çadırlarda kalan mültecileri en çok geceleri soğuyan havada çocuklarının hastalanması endişelendiriyor.Edirne Valiliği koordinasyonunda İl Göç İdaresi Müdürlüğü sığınmacılara 3 öğün yemek dağıtımı yapıyor. Kastanies Sınır Kapısı'nın önünde jiletli tellerle barikat kuran Yunanistan güvenlik güçleri, sığınmacılara sık sık tazyikli su sıkıyor, zaman zaman ses ve göz yaşartıcı bomba atıyor, zaman zaman da mermi kullanıyor. Günün her saati sıklıkla sığınmacılara gaz kullanan Yunanistan'ın müdahalesi sonucu nefes alamayan gözleri yanan pek çok sığınmacı, Türkiye tarafındaki sağlık çadırlarına koşuyor. Çadıra da tesir eden gaz nedeniyle güçlükle çalışan sağlık ekipleri şifa dağıtmak için büyük fedakarlıklar sergiliyor.