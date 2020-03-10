İdlib gazisi: Çocukların üzerine bomba yağdığını görünce ‘Türkiye burada olmalı’ dedim

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde dün düzenlenen şehitlere saygı yürüyüşüne İdlib'de 34 askerimizin şehit edildiği saldırıda yaralanan gazi Ayhan Ertemiz de tekerlekli sandalyeyle katıldı. Ertemiz, saldırı anını ve duygularını anlattı:* Çok ağır bir bombardıman yağmuru vardı üzerimize. Yaralıları almaya gelen bütün ambulansları vurdular, bu hiç bir savaşta görülmemiştir.* İdlib'e gitmek, oradaki mücadeleye katılmak, oradaki silah arkadaşlarımın yanında omuz omuza olmak sevindirdi. TSK, her operasyonu hiçbir sivile zarar gelmeyecek şekilde, hiçbir çocuğun burnu bile kanamayacak şekilde hareket ediyor. Amaç Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarını korumak, orada zulüm gören halka, bunların yaşanmamasını sağlamak. Bu TSK'nın orada bir işgalci olarak değil, bir işgali bitirmek için olduğunu dünyaya kanıtlıyor.* Türkiye, tarihinin ilk gününden beri zaten şehitler vererek savaşlarla kazanılan bir ülke. Gururluyum. Keşke tekrar gidebilsem.* O çocukların bombalar düştükten sonraki kaçışlarını, ailelerin yaşadığı şoku, ölümleri gördükten sonra hiç kimsenin bir şey demesine gerek yok. Zaten 'Benim burada olmam gerek' diyorsun. O masum çocuklarınbize çikolata vererek "Asker abi sen bizi kurtarmaya geldin buraya' dediğini gördükten sonra 'Türkiye'nin burada olması gerek' diyorsun.

BİLECİK NAMAZ VAKİTLERİ