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’den döndü kazada yaşamını yitirdi

Giriş Tarihi: 10.3.2020 ABONE OL
İdlib’den döndü kazada yaşamını yitirdi
Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden sözleşmeli er Mehmet Ali Eski son yolculuğuna uğurlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'de başlattığı harekatta görevli iken memleketi Mut'a gelen sözleşmeli er Mehmet Ali Eski, 7 Mart'ta bir otomobille minibüsün çarpışması sonucu yaşanan kazada yaşamını yitirdi. Eski için ilçeye bağlı Sarıveliler Mahalle Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze namazına ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Eski'nin cenazesi kılınan namazın ardından toprağa verildi.

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İdlib’den döndü kazada yaşamını yitirdi
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