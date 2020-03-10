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'dan getirilen 65 Türk taburcu edildi! Koronavirüs sonuçları negatif çıktı

Koronavirüs kabusunu çok sert şekilde yaşayan 'da ölüm haberleri gelmeye devam ederken bu ülkeden Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşları taburcu edildi. İran'da görülen koronavirüs salgını nedeniyle 14 gün önce Türkiye'ye getirilen ve Ankara'daki 2 hastanede gözlem altında tutulan 65 kişi, test sonuçlarının negatif çıkması üzerine taburcu oldu.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 10.3.2020 11:24 Güncelleme Tarihi: 10.3.2020 11:35 ABONE OL
İran'dan getirilen 65 Türk taburcu edildi! Koronavirüs sonuçları negatif çıktı

Çin'in Vuhan kentinden dünyanın neredeyse her bölgesine yayılan Koronavirüs, İran'da da çok sayıda ölüme neden oldu.

Öte yandan İran'da yaşayan Türk vatandaşlar, 25 Şubat'ta düzenlenen özel bir uçak seferiyle Ankara'ya getirildi. Esenboğa Havalimanı'na getirilen 132 yolcu ve 10 mürettebat, özel kıyafetli sağlık görevlileri eşliğinde ambulanslarla Zekai Tahir Burak Hastanesi ve Bilkent Tıbbi Gözlem Kliniği'ne nakledildi.

GÖZLEM ALTINDA TUTULUP TABURCU EDİLDİLER

4'ünde öksürük, 2'sinde boğaz ağrısı şikayeti bulunan, diğerlerinde hastalık belirtisi bulunmayan toplam 142 kişi, başka hasta bulunmayan iki hastanede tek kişilik odalarda gözlem altında tutuldu. Mürettebat ve yolcuların bir kısmı, yapılan testlerin ardından ardından taburcu edildi. İran'ın Kum ve Meşhed şehrinde bulunduğu belirlenen 65 kişi ise getirildikleri Ankara'da 14 gün boyunca kontrol altında tutuldu. Sonuçları negatif çıkan 65 kişi, 14 günlük gözlem sürecinin ardından dün akşam saatlerinden itibaren taburcu edildi.

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İran'dan getirilen 65 Türk taburcu edildi! Koronavirüs sonuçları negatif çıktı
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