Şehit MİT'çiyi ifşa soruşturmasına sahtecilik incelemesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şehit MİT görevlisinin ifşa edilmesine ilişkin soruşturmada, Murat Ağırel'in tutuklanma kararına ilişkin hakimlik tutanağında sahtecilik yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yazılı açıklamasında, "Milli İstihbarat Teşkilatı personelinin ifşa edilerek ailesinin ve yakınlarının can güvenliğinin tehlikeye sokulması, devlet kurumlarının istihbarat faaliyetlerinin zafiyete uğratılmaya çalışılması" konulu soruşturma kapsamında 6 gazetecinin tutuklanmalarına karar verildiği belirtildi.Başsavcılık, soruşturma konusunu, "Karşı istihbarat faaliyeti kapsamında 1-19 Ocak 2014'de gerçekleştirilen MİT TIR'larının durdurulması örneğinde olduğu gibi bir plan dahilinde suç olduğu bilinerek kasten MİT Kanunu 27. maddesinin ihlal edilmesi..." olarak açıkladı.Başsavcılığın açıklamasında "Şüphelilerden M.A.'nın (Murat Ağırel) 08/03/2020'de tutuklanması talebiyle sevk edildiği İstanbul 5. Sulh Ceza Mahkemesi'nce serbest bırakıldığı şeklinde bir kısım yayın organlarında 'M.A. hakkında birbirinden farklı iki karar' başlığı altında ve sosyal medyada paylaşılan sorgu tutanağı sahte olarak düzenlenmiş olup bu sahte belgeyi düzenleyenler, kullananlar ve yayanlar hakkında TCK'nın 204. maddesi uyarınca ayrıca resmi belgede sahtecilik suçundan soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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