Son dakika: 2020 yılı için asgari fitre miktarı 27 TL olarak belirlendi

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığınca 2020 yılı fitre miktarı açıklandı. Din İşleri Yüksek Kurulunun, Dr. Ekrem Keleş başkanlığında yaptığı toplantı sonucu aldığı son dakika kararına göre, 2020 yılı için asgari fitre miktarı 27 TL olarak belirlendi.

FİTNE NEDİR? MİKTARI NASIL BELİRLENİR?

Dinimiz borçlar, aylık, yıllık masraflar çıktıktan sonra kimin elinde 81 gram altın veya o değerde mal varlığı varsa para, satılık eşya, arsa böyle şeyler varsa yani para eden şey varsa ihtiyaçtan fazla, borçlar düştükten sonra onu zengin kabul ediyor. Ramazan-ı şerifin son 3 gününde böyle bir imkanı olan 81 gram altın alacak zenginliği olan birisi fitre vermek zorundadır. Kendisi için ve bakımıyla yükümlü olduğu çocukları için. Eğer bu varlığın üzerinden 1 yıl geçiyor ve hala durumunuzda değişim yoksa bu kez de zekât vermek gerekiyor. Zekat ile Fitre arasındaki fark budur.