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Son dakika! FETÖ’nün ve sorumlusu İzmir’de yakalandı

Son dakika haberine göre FETÖ üyeleri hücre evinde yakalandı. 'da Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan, ’da ve Muğla’da FETÖ’nün şube sorumlusu olduğu öğrenilen, 3 yıldır aranan şüpheli, örgütün İzmir'de bulunan hücre evinde yakalandı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 10.3.2020 10:21 Güncelleme Tarihi: 10.3.2020 10:31 ABONE OL
Son dakika! FETÖ’nün Aydın ve Muğla sorumlusu İzmir’de yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında 3 yıldır yakalama kararı bulunan Osman F. O'nun örgütün İzmir'de bulunan hücre evinde saklandığı bilgisini alan İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, adrese operasyon düzenledi.

MAĞAZA SORUMLUSU!

Gözaltına alınan şahsın FETÖ için kurban paralarının tahsilatını yaptığı, örgüte ait mağazaların Aydın ve daha sonra Muğla şubelerinin sorumlusu olduğu öğrenildi. Örgütün haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu iddia edilen zanlı, işlemlerinin ardından Muğla TEM Şubesi ekiplerince Muğla'ya götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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Son dakika! FETÖ’nün Aydın ve Muğla sorumlusu İzmir’de yakalandı
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