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, 'dan kötü muamele gören sığınmacıların başvurularını işleme aldı

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı Genel Müdürlüğü, tarafından sınırda geri itilen aile ve şiddetli müdahale sonucu hayatını kaybeden bir başka sığınmacı için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine () yapılan iki başvurunun mahkeme tarafından işleme alındığını bildirdi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 10.3.2020 16:09 Güncelleme Tarihi: 10.3.2020 16:26 ABONE OL
AİHM, Yunanistan'dan kötü muamele gören sığınmacıların başvurularını işleme aldı

Genel Müdürlükten, Yunanistan'ın sığınmacılara yönelik insan haklarını ihlal eden uygulamalarının AİHM'e taşınmasıyla ilgili açıklama yapıldı.

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Hak ihlallerine uğrayan sığınmacıların AİHM'e başvurularının sürdüğü kaydedilen açıklamada, "İnsan hakları hiçe sayılarak Yunanistan tarafından geri itilen bir aile ve şiddetli müdahale sonucu hayatını kaybeden bir başka sığınmacı için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan iki başvuru mahkeme tarafından işleme alınmış ve öncelikli görüşülmesine karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.
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AİHM, Yunanistan'dan kötü muamele gören sığınmacıların başvurularını işleme aldı
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