Son Dakika Haberi: Mevlüt Çavuşoğlu'ndan gündeme ilişkin flaş açıklamalar

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:

'Malumunuz, Cumhurbaşkanımız dün Brüksel'de bir görüşme gerçekleştirdi. Burada sadece göç meselesi değil, AB sürecimizde güzel bir şekilde değerlendirildi. Zirve yapıcı ve olumlu bir havada geçti fakat sorunları da görüşmek gerekiyor. Michael ise Türkiye ile iyi bir diyalog olmadığı için sorunların yaşandığını söyledi.

ERDOĞAN AB'NİN YERİNE GETİRMEDİĞİ SÖZLERİ ANLATTI

Cumhurbaşkanı AB'nin hangi sözlerini tutmadığını söyledi. Bize verilen söz 3 artı 3 idi. Birinci 3 milyar dolar bile ödenmedi bize. Bunun nedeni ise hep bürokrasi. Avrupa Birliği'nin ise verdiği sözleri tutmadığını açık.

Bu 18 Mart mutabakatının içerisinde yüksek diyalog vardı. AB ise bunun tam tersine diyalogu durdurdu. Sizin ise bize mecburiyetiniz var bu gibi komik kararlar almayın.

Dün akşam görüşme önemliydi. Öncelikle ilişkileri geliştirmek için de oldukça önemliydi. Yeni bir faza diyalog bakımından geçtik. Ama adımların atılması lazım.

"AB'NİN TÜRKİYE'YE DÜRÜST DAVRANMASI LAZIM"

Bu adımlar, AB'nin Türkiye'ye dürüst davranması lazım. AB'nin Türkiye'ye daha çok ihtiyacı var. Yalvarır bir pozisyona düşmedik, düşmeyiz de.

Dün samimi yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik ve toplantının sonunda da siyasi ve teknik görüşmelerin devam etmesi kararı çıktı.

"26 MART'A KADAR BİR MUTABAKAT SAĞLARSAK..."

Çalışmaları hemen hızlı bir şekilde sürdüreceğiz. Yeni şartlar çerçevesinde neler yapmamız lazım bunları konuşacağız.

26 Mart'a kadar bir mutabakat sağlarsak AB liderler zirvesi var bunlar orada gündeme gelecek.

Vize serbestisinde 6 madde kaldı ama bunu engellemeye çalışıyorlar. Şimdi biz bunu 4 maddeye düşüreceğiz.

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