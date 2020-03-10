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Son dakika! Sağlık Bakanı 'dan açıklaması: Türkiye'de tespit edilmiş Koronavirüs vakası yok

Son dakika haberi! Sağlık Bakanı hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, an itibarıyla Türkiye'de tespit edilmiş bir Koronavirüs vakası bulunmadığını söyledi. Koca, bunun sebebinin önlemlerin erken alınması olduğunu belirtirken Avrupa'daki duruma dikkat çekti. Koca,Avrupa'ya yapılacak seyahatlere dikkat edilmesinin altınız çizdi.

Giriş Tarihi: 10.3.2020 14:52 Güncelleme Tarihi: 10.3.2020 15:06 ABONE OL
Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Koronavirüs açıklaması: Türkiye'de tespit edilmiş Koronavirüs vakası yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs hakkında açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satı başları;

Türkiye'de virüsün hala görülmemesinin sebebi olarak önlemlerin erkenden alınmasını gösteren Fahrettin Koca, Avrupa ve diğer Batı ülkellerinin bu noktada geç kaldığını belirtti.

Erken dönemde kapıları kapattık. İtalya büyük sorunlar yaşıyor. ALmanya daha büyük sorunlar yaşayacak. Bu dönemde bizim salgını görmemiş olmamız oldukça önemli. Avrupa'da olan ilişkimiz yoğun bir ilişki kendi aralarında sınırlama yapılmadığı bir bölge.

Türkiye'de tespit edilmiş bir vakanın olmadığına dikkat çeken Bakan Fahrettin Koca; "Bu salgının Türkiye'de olma ihtimali yüksek. Bu anlamda tespit edilmiş Koronavirüs olmadığını şu an tahlil yapılırken de karşımıza çıkabilir. Bunun garantisi yok" dedi.

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Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Koronavirüs açıklaması: Türkiye'de tespit edilmiş Koronavirüs vakası yok
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