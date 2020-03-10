Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Koronavirüs açıklaması: Türkiye'de tespit edilmiş Koronavirüs vakası yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs hakkında açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satı başları;

Türkiye'de virüsün hala görülmemesinin sebebi olarak önlemlerin erkenden alınmasını gösteren Fahrettin Koca, Avrupa ve diğer Batı ülkellerinin bu noktada geç kaldığını belirtti.

Erken dönemde kapıları kapattık. İtalya büyük sorunlar yaşıyor. ALmanya daha büyük sorunlar yaşayacak. Bu dönemde bizim salgını görmemiş olmamız oldukça önemli. Avrupa'da olan ilişkimiz yoğun bir ilişki kendi aralarında sınırlama yapılmadığı bir bölge.

Türkiye'de tespit edilmiş bir vakanın olmadığına dikkat çeken Bakan Fahrettin Koca; "Bu salgının Türkiye'de olma ihtimali yüksek. Bu anlamda tespit edilmiş Koronavirüs olmadığını şu an tahlil yapılırken de karşımıza çıkabilir. Bunun garantisi yok" dedi.