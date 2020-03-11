AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan: Bizdeki muhalefet akıllara zarar muhalefet

Partililere hitaben konuşma yapan Arslan, bu konuşmasını sosyal medya hesabı twitter'dan hem video hem de metin olarak yayımladı. Arslan özetle şunları söyledi:

Ali İhsan Arslan: "Bizdeki muhalefet akıllara zarar muhalefet! Cumhurbaşkanına hakaret mi özgürlük?" | Video

BU MİLLETİN ORDUSU BİR YERDE MÜCADELE EDİYORSA...

"Bizdeki muhalefet akıllara zarar. Bunların ülke menfaatlerini korumak gibi bir dertleri yok. Siyasi partiler ulusal meselelerde birlik ve beraberlik içinde hareket etmelidir. Bu milletin ordusu bir yerde mücadele ediyorsa, iktidarıyla muhalefetiyle onu desteklemek zorundayız."

SİYASET BU MUDUR?

Bir milletvekili çıkıyor, bu ülkenin Cumhurbaşkanına ağza alınmayacak hakaretler ediyor. Bu mudur özgürlük? MİT görevlisini ifşa etmek midir gazetecilik? Mehmetçiğimizi göz göre göre şehit edenlerin yanında saf tutmanın neresi özgürlüktür? Bu mudur siyaset?"

FETÖ'nün siyasi ayağını arayan, milletimizin kanını akıtanların orduya hangi yıllarda sızdıklarına iyi baksın. Hukuk darbesine yeltenen savcılar, MİT Müsteşarımızı tutuklamaya kalkışan polisler, ne zaman memur olmuşlar? Biz iktidara geldiğimizde devlet çoktan istila edilmişti."

Terör de, virüsler de, ekonomik ambargolar da artık yeni tip savaşların parçası. Koronavirüsü tüm dünyayı etkiliyor. Biz bu konuda her türlü önlemi almaya devam ediyoruz. Tabii ki vatandaşlarımızın salgın tehlikesinden korunma konusunda duyarlı olmaları da hayati önem taşıyor"