Annelerin direnişi çözülmeyi hızlandırdı

Diyarbakır'da yaşayan Hacire Akar, oğlu Mehmet'in PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirterek, 21 Ağustos 2019'da, HDP İl Başkanlığı binası önüne gelip, oturma eylemi başlattı. Oğluna kavuşmak için Akar'ın başlattığı eylem Türkiye'de gündem oluşturdu. Eylemin 3'üncü gününde oğlu Mehmet'e kavuşan anne Akar, çocukları dağa kaçırılan ailelerin aynı eylemi yapmaları için çağrıda bulundu. Akar'ın çağrısı yankı buldu. Çağrının ardından Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan aileler, kaçırılan çocukları için 3 Eylül günü HDP İl Başkanlığı binası önüne gelerek, oturma eylemi başlattı. Eylem, 190'ıncı gününe girerken, bugüne kadar Hacire Akar dahil olmak üzere 13 aile, evladına kavuştu.Ailelerin başlattığı eylem, terör örgütü PKK'da çözülmeye büyük etki yarattı. Diyarbakır'da ailelerin başlattığı oturma eylemini televizyonda izleyip, teröristlerin teslim olduğunu fark eden örgüt yöneticileri, barınma alanlarında televizyon izlenilmesini yasakladı. Fırsatını bulup terör örgütünün elinden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan örgüt üyelerinin ifadelerinde, örgütün panik yaşadığı ve çıkmaza girdiği ortaya çıkarken, HDP önündeki ailelerin seslerini televizyondan duyduktan sonra örgütten kaçışların hızlandığı belirtildi.Terör örgütü PKK'ya yönelik güvenlik güçlerince son yılların en kapsamlı operasyonları devam ederken, aynı zamanda örgütten kaçışlar için de ailelerle birlikte ikna girişimleri de sürüyor. Terör örgütü PKK'nın kuruluşundan bu yana en yoğun çözülmeler yaşanırken, Milli Savunma Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, 1 Ocak gününden bu yana hem ikna girişimleri, hem de HDP önünde sürdürülen oturma eyleminden etkilenen 58 örgüt üyesi güvenlik güçlerine teslim oldu. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre çözülmelerin her geçen gün arttığı öğrenildi.TERÖR örgütünde çözülmeler HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki ailelere umut oldu. 2015 yılında Bitlis'te 18 yaşında üniversite öğrencisiyken terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttiği kızı Fadime için Kütahya'dan gelerek 22 Eylül'de oturma eylemine katılan Hatice Levent, çocuklarına kavuşan aileleri gördükçe mutlu olduklarını ifade etti. Levent, kendisinin de o mutlu günü görmeyi çok istediğini söyledi. Kapıdan bir polis içeri girdiğinde 'Acaba güzel bir haber mi getirdi?' diye yüzüne baktıklarını anlatan Levent, "İnşallah bizim çocuklarımız da gelir. 189 gündür bu çadırdayız, biz gözyaşı akıtıyoruz. Yetmedi mi. Yeter artık, HDP ve PKK bizim yavrularımızı bıraksın" dedi.DİYARBAKIR'DA, kızı Gamze Laçin'in terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyerek, HDP il binası önündeki ailelerle evlat nöbeti tutan Mehmet Laçin, ameliyat olmak için geldiği İzmir'de eylemine bugün de devam etti. HDP İzmir İl Binası önündeki polisler eşliğinde evlat nöbetini sürdüren Laçin, "Biz PKK'yı tanımayız, PKK da bizi tanımaz. Ama HDP, PKK'yı da bizi de tanıyor. 191 gündür nöbetteyim, 191 sene de geçse nöbeti bırakmayacağım" dedi.

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