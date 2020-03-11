Eski hakime FETÖ'den hapis cezası

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına sanık Kesim, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlandı.

Savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapan Kesim, isnat edilen suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia etti.

ByLock kullanıcısı olduğuna ilişkin dava dosyasındaki tespitleri kabul etmeyen Kesim, suçsuz olduğunu savunarak beraatini talep etti.

Sanık avukatının da savunma yapmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Buna göre sanık Kesim'e, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.