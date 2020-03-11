Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Eski hakime FETÖ'den hapis cezası

Eski hakime 'den hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü () üyeliğinden yargılanan eski hakimi , 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 11.3.2020 17:07 Güncelleme Tarihi: 11.3.2020 17:36 ABONE OL
Eski hakime FETÖ'den hapis cezası

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına sanık Kesim, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlandı.

Savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapan Kesim, isnat edilen suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia etti.

ByLock kullanıcısı olduğuna ilişkin dava dosyasındaki tespitleri kabul etmeyen Kesim, suçsuz olduğunu savunarak beraatini talep etti.

Sanık avukatının da savunma yapmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Buna göre sanık Kesim'e, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KAYSERİ NAMAZ VAKİTLERİ
ARKADAŞINA GÖNDER
Eski hakime FETÖ'den hapis cezası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA