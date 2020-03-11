Evlat hasretini müzede gideriyor

Trabzon'un Düzköy ilçesine bağlı Taşocağı mahallesinde ikamet eden Baştan ailesi, 2018'de Siirt'te şehit düşen oğulları için müze kurdu. Uzman Çavuş Bahattin Baştan adına evlerinin yanında kendi imkanlarıyla müzeyi kuran Baştan ailesi, buraşa şehidin eşyalarını, kıyafetlerini ve ayakkabılarını koydu. Aileyi en çok da Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun girişimleriyle Samsun'daki bir heykeltıraşa yaptırılan şehidin balmumu heykeli duygulandırıyor. Şehidin annesi Emine Baştan oğlunun hasretini balmumu heykeli ile gidermeye çalışıyor. Anne Baştan, "Çok üzülmüşüm. Konuşacak durumda değilim. Resimlere oğluma daha çok benziyor. Bu da benziyor ancak o kadar değil. Her gün üzülüyorum" dedi. Şehidin ablası Şükran Baştan, balmumu heykelini ilk gördüğünde duygusal anlar yaşadığını belirterek, "Ona sarıldım, üzüldüm, ağladım. Şehitlerimize değer verip böyle şeyler düşündükleri için hepsine şükranlarımı sunuyorum. Zaman zaman buraya gelerek kardeşimi ziyaret ediyorum" şeklinde konuştu. Şehidin ağabeyi Celal Baştan ise "Küçükken kardeşimle çok fazla görüşemezdik. Askere gitti yaklaşık 5 yıl görev yaptı. Sonra da şehit oldu. 12 kardeştik. Ben zaten 2 günde bir kardeşimi rüyamda görüyorum. Aklıma geldiği her daim buraya gelip onu görüyorum" ifadelerini kullandı

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