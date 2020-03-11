FETÖ’de yargılanan akademisyene etkin pişmanlık indirimi uygulandı

FETÖ'ye ilişkin soruşturma kapsamında hakkında dava açılan ve 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanan Doç. Dr. Burcu Kalkan Oğuztürk'ün yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuksuz sanık Burcu Kalkan Oğuztürk ile avukatı hazır bulundu.



"BENİM VERDİĞİM İSİMLERDE BYLOCK ÇIKTI"

35 kişiyi teşhis ettiğini ve bu kişiler arasında yargılananlardan ceza alanların olduğunu belirten sanık Oğuztürk, "Benim verdiğim bir kısım isimlerde Bylock çıktı, gözaltı listesi oluşturuldu. Basında MHP hakkında açılan bir davadan dolayı Ankara Sulh Hukuk Mahkemesinde benim verdiğim mütalaaya ilişkin bilgiler vardır. Ben burada örgüt lehine çalışsam örgütün işine gelecek şekilde mütalaa verirdim. Öncellikle beraatime, mahkeme aksi kanaatte ise tüm lehe olan hükümler uygulansın. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulanmasını da kabul ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Mahkeme heyeti, sanık Oğuztürk'ün hakkındaki deliller neticesinde 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçunu işlediğinin sabit olduğu gerekçesiyle 8 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Sanığın etkin pişmanlık kapsamında bildiklerini samimi olarak anlattığı, eşi Fırat Oğuztürk ile Emre Alp'in de aralarında bulunduğu 35 kişiyi teşhis ettiği beyanları doğrultusunda görevde bulunan birçok hakim ve savcı ile ilgili soruşturma başlatıldığını belirten mahkeme, verdiği bilgilerin örgütün çökertilmesine ilişkin olduğu gerekçesiyle cezasının 2 yıla inmesine hükmetti.

Mahkeme heyeti, sanığın yargılama sırasındaki hal ve tavırları dolayısıyla cezasını 1 yıl 8 aya düşürerek, sabıkasız oluşu dolayısıyla hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 5 yıl süre ile denetime tabi tutulmasına karar verdi.