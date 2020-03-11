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İnfial yaratan görüntüler için açıklaması: Kentimizde yoktur...

haberi... İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli bazı televizyon kanallarındaki Kovid-19 haberlerinde, Kayseri plakalı bir ambulansın görüntülerinin yer alması üzerine sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Benli, panik yapılmamasını belirtti, "Kayseri'de henüz tespit edilmiş vaka yoktur." dedi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 11.3.2020 10:03 Güncelleme Tarihi: 11.3.2020 10:07 ABONE OL
İnfial yaratan görüntüler için SON DAKİKA açıklaması: Kentimizde koronavirüs yoktur...

Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, kentte henüz tespit edilmiş yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası bulunmadığını bildirdi.

Benli, bazı televizyon kanallarındaki Kovid-19 haberlerinde, Kayseri plakalı bir ambulansın görüntülerinin yer alması üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, televizyon kanallarındaki görüntü ile "Kayseri'de koronavirüs var" algısı oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, şunları kaydetti:

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"Havaalanında, yurt dışından gelen hastalarımız ön hekimlerimizin muayenesinden geçirilmektedir. Riskli olacağı düşünülenler yine mahallinde enfeksiyon hastalıkları uzmanları tarafından değerlendirilip muayene edilmektedir. Şüpheli vaka olarak belirlenenler 112 ambulansımız ile referans hastanemize korunmalı bir şekilde taşınmaktadır. Sonuçları da Bakanlığımız paylaşmaktadır. Bu görüntü geçen hafta çekilmiştir. Kayseri'de henüz tespit edilmiş vaka yoktur."

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İnfial yaratan görüntüler için SON DAKİKA açıklaması: Kentimizde koronavirüs yoktur...
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