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SAVAŞ-Şener

EDİRNE NAMAZ VAKİTLERİ

Sınır Kapısı yakınında 12 gündür bekleyen binlerce sığınmacıya Edirne Valiliği koordinesinde İl Göç İdaresi organizasyonuyla pek çok kamu ve özel kurum insani yardımda bulunuyor. Üç öğün yemeğin verildiği sığınmacılara hijyenik ped, çocuk bezi ve maması, meyve, kıyafet dağıtımı yapılırken sığınmacıların duş ve tuvalet ihtiyaçları için de alanlar oluşturuldu. Suriye uyruklu Abdülvahap Elalavış (31) "Yunanistan bize zulmediyor. Burada bize çok iyi davranıyorlar. 5 çocuğum var onların bezini, temizlik malzemesini, yemeği verdiler. Türkiye'den Allah razı olsun. Esed bizi bombaladı, öldürdü. Erdoğan'dan, Türkiye'den Allah razı olsun. İyi ki Türkiye var" dedi.SABAH