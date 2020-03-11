İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan bir ilk! Corona’ya karşı adliye dezenfekte edildi

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve bugün Türkiye'de de görülen Koronavirüs'ten korunmak için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı bir ilk gerçekleştirdi. Başsavcılığın talimatıyla adliye binaları dezenfekte edildi.

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve bugün Türkiye'de de görülen corona virüsten korunmak için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı bir ilk gerçekleştirdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla adliye binalarında corona virüsüne karşı dezenfekte çalışması büyük bir hassasiyetle gerçekleştirildi.

HER HAFTA RUTİN OLACAK

Günlük 20 bin kişinin giriş çıkış yaptığı adliye binasında mesai saati sonrasında tüm birimlerde ilaçlama yapıldığı, söz konusu faaliyetin her hafta rutin olarak yapılacağı öğrenildi.