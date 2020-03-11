Koronavirüse karşı kalpten selamlaşma

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Kastriot Ribo, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Ribo'nun güven mektubu takdim ettiği esnada elini uzatarak tokalaşmak istemesi üzerine Başkan Erdoğan, "Corona" diyerek elini kalbinin üzerine koyup selam verdi. Büyükelçi Ribo'nun eşi, çocukları, gelini ve büyükelçilik mensuplarını takdimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından tören sona erdi. Başkan Erdoğan daha sonra Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor'u kabul etti. Erdoğan, Croitor'la da elini kalbine götürerek selamlaşmayı tercih etti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Carlos Martins Ceglia'yı kabul etti. Erdoğan Ceglia'nın eşi, kızıyla da elini kalbine götürerek selamlaştı. Erdoğan'ın kaç çocuğu olduğunu sorduğu Büyükelçi Ceglia, el işaretiyle "üç" yanıtını verdi.