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haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalar hakkında inceleme başlattı

Mali Suçları Araştırma Kurulu () Başkanlığı, bazı gıdalar, temel ihtiyaç maddeleri, hijyen ürünleri ve bazı tıbbi ekipmanlar ile ilgili olarak haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalar hakkında inceleme başlattı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 11.3.2020 20:27 Güncelleme Tarihi: 11.3.2020 20:43 ABONE OL
MASAK haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalar hakkında inceleme başlattı

MASAK'dan yapılan yazılı açıklamada, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 231/c maddesi uyarınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gerekçe gösterilerek bazı gıdalar, temel ihtiyaç maddeleri, hijyen ürünleri ve bazı tıbbi ekipmanlarla ilgili olarak haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapmak suretiyle haksız kazanç elde eden firmalar hakkında başkanlık tarafından re'sen inceleme başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, ülkenin ekonomik güvenliğine yönelik her türlü tehdide karşı kararlılıkla mücadele edileceği vurgulandı.

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MASAK haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalar hakkında inceleme başlattı
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