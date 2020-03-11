Son Dakika Haberi: Bakan Ziya Selçuk'tan çok önemli açıklama! Corona virüsü nedeni ile İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Üniversiteler ve okullar tatil mi?

Türkiye'deki ilk corona virüs (Covid-19) vakası dün gece saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Bakan Koca, yurt dışı geçmişi bulunan bir erkek vatandaşın korona virüs testlerinin pozitif olduğunu duyurarak hasta ile yakınlarının karantinaya alındığını bildirdi. Bu gelişmenin ardından, Trabzon, Konya, Ankara, İzmir ve İstanbul gibi büyük illerde yaşayanların yanı sıra diğer illerde yaşayan milyonlara öğrenci ve veli de 'Okullar tatil edilecek mi?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

ÜNİVERSİTELER VE OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ? MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK DÜN BUNLARI SÖYLEMİŞTİ

Üniversitelerin ve okulların tatil edilmesi hakkındaki beklentiye yönelik dün akşam saatlerinde bir son dakika açıklaması yapan Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, coronavirüs tedbirleri kapsamındaki sürecin değerlendirilmesi için Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerin devam edildiğini bildirmişti. Öte yandan, merakla beklenilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ise halen devam ediyor.

CORONA VİRÜSÜ NEDENİYLE İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL OLACAK MI? HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL OLUR?

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, bugün kendisine gelen "Coronavirüs nedeniyle okullar tatil edilecek mi?" sorusuna yanıt verirken flaş bir açıklamada bulundu. Peki, Trabzon, Konya, İzmir, Ankara ve İstanbulda okullar tatil edildi mi? Hangi illerde okullar tatil olabilir? Bazı üniversitelerden ise öğle saatlerinde tatil haberleri geldi.

İşte, Bakan Selçuk'un son dakika açıklaması ve tatil kararı verilen üniversiteler;