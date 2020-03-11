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Son Dakika Haberi: Bakan Ziya Selçuk'tan çok önemli açıklama! Corona virüsü nedeni ile 'da olacak mı? Üniversiteler ve okullar tatil mi?

Türkiye'deki ilk koronavirüsü (Kovid-19) vakasının dün açıklanmasının ardından son dakika haberleri peşi sıra gelmeye devam ediyor. Bilindiği gibi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yurt dışı geçmişi olan bir erkek vatandaşın coronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.Yaşanan bu gelişmenin ardından akıllara 'Türkiye'de de görülen corona virüs nedeniyle üniversiteler ve olacak mı, edildi mi?' sorusu geldi. Dün akşam saatlerinden Bakanı (MEB) Ziya Selçuk tarafından açıklama yapılmış ve coronavirüsü nedeni ile üniversiteler ile okulların tatil edilip edilmeyeceği hakkında sürecin değerlendirilmesinin devam ettiği bildirilmişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından bugün yeni bir son dakika açıklaması daha yapıldı ve Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı başladı. Peki, Trabzon, Konya, Ankara, İzmir ve 'da okullar tatil edildi mi, hangi illerde tatil oldu? Corona virüsü nedeniyle İstanbul'da okullar tatil olacak mı? İşte, günün en çok merak edilen sorusunun cevabı!

Giriş Tarihi: 11.3.2020 16:54 Güncelleme Tarihi: 11.3.2020 16:54 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Bakan Ziya Selçuk'tan çok önemli açıklama! Corona virüsü nedeni ile İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Üniversiteler ve okullar tatil mi?

Türkiye'deki ilk corona virüs (Covid-19) vakası dün gece saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Bakan Koca, yurt dışı geçmişi bulunan bir erkek vatandaşın korona virüs testlerinin pozitif olduğunu duyurarak hasta ile yakınlarının karantinaya alındığını bildirdi. Bu gelişmenin ardından, Trabzon, Konya, Ankara, İzmir ve gibi büyük illerde yaşayanların yanı sıra diğer illerde yaşayan milyonlara öğrenci ve veli de ' edilecek mi?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

ÜNİVERSİTELER VE OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ? MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK DÜN BUNLARI SÖYLEMİŞTİ

Üniversitelerin ve okulların tatil edilmesi hakkındaki beklentiye yönelik dün akşam saatlerinde bir son dakika açıklaması yapan Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, coronavirüs tedbirleri kapsamındaki sürecin değerlendirilmesi için Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerin devam edildiğini bildirmişti. Öte yandan, merakla beklenilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ise halen devam ediyor.

CORONA VİRÜSÜ NEDENİYLE İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL OLACAK MI? HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL OLUR?

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, bugün kendisine gelen "Coronavirüs nedeniyle okullar tatil edilecek mi?" sorusuna yanıt verirken flaş bir açıklamada bulundu. Peki, Trabzon, Konya, İzmir, Ankara ve İstanbulda okullar tatil edildi mi? Hangi illerde okullar tatil olabilir? Bazı üniversitelerden ise öğle saatlerinde tatil haberleri geldi.

İşte, Bakan Selçuk'un son dakika açıklaması ve tatil kararı verilen üniversiteler;

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Son Dakika Haberi: Bakan Ziya Selçuk'tan çok önemli açıklama! Corona virüsü nedeni ile İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Üniversiteler ve okullar tatil mi?
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