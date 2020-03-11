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Bakanlığı'ndaki kritik toplantı başladı

MSB: Türk ve Rus Askerî Heyetleri arasında Moskova Mutabakatı kapsamında yürütülen görüşmelerin ikinci günkü bölümü Millî Savunma Bakanlığında başladı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 11.3.2020 12:18 Güncelleme Tarihi: 11.3.2020 12:37 ABONE OL
Milli Savunma Bakanlığı'ndaki kritik toplantı başladı

Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri heyetleri arasında yürütülen görüşmelerin, 2'nci günkü bölümünün başladığını açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk ve Rus Askerî Heyetleri arasında Moskova Mutabakatı kapsamında yürütülen görüşmelerin ikinci günkü bölümü, Millî Savunma Bakanlığı'nda başladı" denildi.

MOSKOVA GÖRÜŞMESİNDEN SONRA GELİŞTİ

İki ülke arasında İdlib'de gerginliği azaltma bölgesi ve M4 karayolu kontrolüne ilişkin Başkan Erdoğan ve Putin arasında Moskova'da yapılan görüşme sonrasında yapılması kararlaştırılan görüşmeler tamamlandığında ortak devriyelerin başlanması bekleniyor.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndaki kritik toplantı başladı
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