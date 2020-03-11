MSB'den SON DAKİKA açıklaması: Öldürüldüler...

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." denildi.

MSB DUYURDU

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından açıklamada bulundu. Açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." denildi.

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