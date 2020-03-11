Muş'ta FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı

Valilik'ten yapılan açıklamada, Muş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik çalışma yürütüldüğü bildirildi.

Bu kapsamda, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, aralarında devlet memurlarının da bulunduğu 21 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şüpheliler hakkındaki adli tahkikatın devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün çökertilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.