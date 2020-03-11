Son dakika haberi: Koronavirüs Bilim Kurulu açıklaması öncesi Sağlık Bakanı Koca'dan corona virüs açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hızlı yayılan bulaşıcı hastalıklara karşı başarının güçlü tedbir, süratli müdahale, yaygın sağlık altyapısı, güven verici bilgilendirme ile mümkün olduğunu belirterek "Bu 4'üne de sahibiz. Tedbirde birlikteyiz. Mücadeleyi birlikte vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Koca, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, bulaşıcı hastalıklara karşı mücadelede dikkat edilmesi gereken esaslara ilişkin bilgi verdi. Hızlı yayılan bulaşıcı hastalıklara karşı başarıyı 4 şeyin tesis ettiğini ifade eden Koca, şunları kaydetti:

"Güçlü tedbir, süratli müdahale, yaygın sağlık altyapısı, güven verici bilgilendirme. Bu 4'üne de sahibiz. Tedbirde birlikteyiz. Mücadeleyi birlikte vereceğiz. Her önemli olayı size titizlikle bildireceğiz."

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TEDBİRDE BİRLİKTEYİZ

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Koca, "Hızlı yayılan bulaşıcı hastalıklara karşı başarıyı 4 şey tesis eder. Güçlü tedbir, süratli müdahale, yaygın sağlık altyapısı, güven verici bilgilendirme. Bu 4'üne de sahibiz. Tedbirde birlikteyiz. Mücadeleyi birlikte vereceğiz. her önemli olayı size titizlikte bildireceğiz" dedi.

Hızlı yayılan bulaşıcı hastalıklara karşı başarıyı 4 şey tesis eder. Güçlü tedbir, süratli müdahale, yaygın sağlık altyapısı, güven verici bilgilendirme. Bu 4'üne de sahibiz. Tedbirde birlikteyiz. Mücadeleyi birlikte vereceğiz. HER ÖNEMLİ OLAYI SİZE TİTİZLİKTE BİLDİRECEĞİZ. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 11, 2020

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı Sağlık Bakanlığı'nda başladı.



BUGÜN İLK KEZ TOPLANDI

Koronavirüs Bilim Kurulu, dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıklamasının ardından bugün ilk kez toplandı. Toplantı, Sağlık Bakanlığı'nda saat 13.30'da başladı. Toplamda 26 kişiden oluşan bilim kurulunda bakanlık bürokratlarının yanı sıra çeşitli üniversitelerden akademisyenler de yer aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki toplantıya Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı.



TOPLANTI SONRASI AÇIKLAMA YAPILACAK



Toplantının ardından açıklama yapılması bekleniyor.