Başkan Erdoğan'dan son dakika açıklamaları: CHP çok tehlikeli bir oyun oynuyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin il başkanları toplantısında açıklamalar yaptı. Erdoğan, "Lütfen kadroları oluştururken, o ilin, ilçenin kanaat önderlerini bulacaksınız. Aynı kadrolarla yürümeye mahkum da, mecbur da değiliz. Dinamik bir yapıyla yürümeye mecburuz. İlçelerde, illerde, Ömer'leri, Hatice'leri bulacağız. Mevcut kadroları tamamen tasfiye edelim diye bir şey de yok. Yol yürüyebilenler ile devam edeceğiz." dedi.

Erdoğan, Yalova'daki yolsuzluk yapan CHP'li Vefa Salman'ı hatırlattı, "En son Yalova işi. Ne oldu? Hak yerini buldu mu? Buldu. İşimizi iyi takip edersek, gördüğünüz gibi yolsuzlukların önde gidenleri de ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

"AK PARTİ GELECEĞİN DE PARTİSİDİR"

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

AK Parti teşkilatlarının yenilenerek büyüdüğünü ifade eden Erdoğan, "Milletin partisi olan AK Parti, milletimizin istikametinde yenilendi. Büyüyerek devam edeceğiz. AK Parti karşılaştığı her durumda geleceğin partisi de olduğunu kanıtlıyor. Cumhurbaşkanlığı Sistemi daha da oturuyor. Biraz öncesinde Meclis grup toplantımızda Suriye'deki durumu da milletimizle paylaştım. Burada başka bir nokta üzerinde durmak istiyorum. AK Pati düşmanlığından her durumda karşı safta duran bir kesim var. Bu kesim sözleri ile düşmanları sevindirmekten geri durmuyor. Bunların başında da CHP zihniyeti geliyor. Ülkemizde yeni bir kamplaşma ve kutuplaşma peşinde koştuklarını biliyoruz.. Kasıtlı bir şekilde kaşıyarak çok tehlikeli bir oyun oynuyor. Meclis kürsüsünü de buna alet etmekten çekinmiyorlar. Sadece belirli televizyon kanallarını seyredip, bazı gazeteleri okuyanlar bunların gerçek olduğunu sanıyorlar." diye konuştu.

"ÜLKEYE HİZMET İÇİN YÜRÜNEN YOL UZUNDUR"

Erdoğan, AK Parti'nin icraatlerine vurgu yaptı, "Eski Türkiye ile yeni Türkiye'yi karşılaştırabilenler farkı daha net görüyor. Bizim her fırsatta 2002 ile 2023 Türkiye'sini karşılaştırmamızın nedeni budur. Milletimize ve gençlerimize geleceklerine ilişkin ne vaat ettiğimiz önemlidir. Milletimizin siyaset mühendisliklerine de, içerde ve dışarıdaki senaryolarına da artık karnı toktur. Ülkeye ve millete hizmet etmek için yürünen yol uzundur, meşakatlidir. Yeni diye ortaya sürülen her oluşum AK Parti'ye olan ihtiyacı ortaya koyuyor. Başka bir şey söyleyemiyor. Bunların hiçbiri bizi zerre kadar ilgilendirmiyor. Bizim önümüzde 2023, 2053, 2071 vizyonlarımız var. Yeni kadrolar , yeni hedeflerle milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.

DEĞİŞİM MESAJI

Başkan Erdoğan kadrolarda keskin değişiklikler olabileceğine vurgu yaparak, "Lütfen kadroları oluştururken, o ilin, ilçenin kanaat önderlerini bulacaksınız. Aynı kadrolarla yürümeye mahkum da, mecbur da değiliz. Dinamik bir yapıyla yürümeye mecburuz. İlçelerde, illerde, Ömer'leri, Hatice'leri bulacağız. Mevcut kadroları tamamen tasfiye edelim diye bir şey de yok. Yol yürüyebilenler ile devam edeceğiz." diye konuştu.

"RADİKAL DEĞİŞİKLİKLER YAPMAK ZORUNDAYIZ"

AK Parti'nin kentsel dönüşüme verdiği öneme değinen Erdoğan, "20 yılı aşkın yapı stoku depreme dayanıksız. Bunu biliyoruz. Kentsel dönüşüme önem veriyoruz. İstanbul başta olmak üzere binaların altyapılarında radikal değişikliklere gitmek zorundayız. Tedbirimiz kendimiz aldığımızda maddi bedel ödüyoruz. Deprem yıktığında yüreğimiz acıyor, çok büyük maddi faturalarla da karşı karşıya kalıyoruz. Bakanlıklarımız ve ilgili kurumlarımız kentsel dönüşümle ilgili çalışmalarını tamamlamış durumdadır. Yatay mimari esasına göre tüm tarafların fedakarlıkta bulunması gerekiyor. 3 katlı binayı yıkıp, 4 katlı bina yapacaksak belediyenin, mal sahiplerinin, herkesin elini taşın altına koyması şarttır. 100 metre daire vereyim, 150 metre yeni daire alayım derseniz, bu işin içinden çıkılamaz. Kentsel dönüşümle kısa sürede sorunları çözebiliriz. Önümüzdeki dönemde bakanlıklarımız, belediyelerim,z ve vatandaşlarımız el ele vererek bunların üstesinden geleceğiz. İnanıyorum." şeklinde konuştu.

"HİZMETİ İHMAL ETMEYECEĞİZ"

Yurtiçi ve yurtdışındaki operasyonları hatırlatan Erdoğan, "Önümüzde seçim dönemi hariç milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirebilmek için 2-3 senemiz var. Bir yandan sınırlarımızı koruyup, sınır ötesi harekatlarımızı yönetirken, illerimize ilçelerimize hizmet götürmeyi ihmal etmeyeceğiz. Milletimizin ekonomik sıkıntılarının çözümü için çalışmalarımızı kararlılıkla hayata geçireceğiz. Milletimize verdiğimiz sözleri gerekli kurumlarımız teker teker yerine getirecektir. Her alanda gereken adımları dikkatle atmalıyız. Milletimize şükranlarımızı en iyi bu şekilde ifade edebiliriz." dedi.

YALOVA'DAKİ YOLSUZLUK İLE İLGİLİ SERT SÖZLER

Erdoğan, "Bizi milletimize hizmetten uzaklaştırmaya, kısır tartışmalara çekmek isteyenlere istediklerini vermeyeceğiz. Hiçbir iftira ve yalanı cevapsız bırakmayacağız. Bunlar gibi siyaseti yalana dönüştürmeyeceğiz. Tüm dava arkadaşlarımıza bu anlayışla hareket etmesini istiyorum. Dürüstlük bizim işimiz. Çöp, çukur, çamur bunların işi. En son Yalova işi. Ne oldu? Hak yerini buldu mu? Buldu. İşimizi iyi takip edersek, gördüğünüz gibi yolsuzlukların önde gidenleri de ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.