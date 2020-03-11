Son dakika coronavirüs haberi: İstanbul'da coronavirüs tedbiri! İstanbul'da toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor

Son dakika: Coronavirüse yönelik tedbirler alınmaya ediliyor. Dünyada 4 binden fazla insan coronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken on binlerce vaka da tespit edilmiş durumda. Bunun yanında coronavirüse yakalanıp iyileşen binlerce hastanın da olduğu açıklandı.

Son olarak Türkiye'de görülen coronavirüs vakası sonrası tedbirler arttırıldı. Gelen son dakika bilgilerine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon çalışması yaptı. Uzmanlar toplu taşımalarda insanların önlem almasını ve dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

DEZENFEKSİYON SIVISI KULLANILDI

İBB ekipleri, Kadıköy, Eminönü, Beşiktaş, Sultanbeyli, Mecidiyeköy ve bazı peronlarda, İETT ve özel halk otobüslerini sefer aralarında dezenfekte etti. Çalışmada, İBB Sağlık Daire Başkanlığından onaylı dezenfeksiyon sıvısı kullanıldı.

Çalışmaların salgın hastalıklara karşı toplu taşıma araçlarındaki riski azaltmaya yönelik olduğu belirtildi.

Otobüs şoförü Taner Bal, koronavirüse karşı önlem alınmasının iyi olduğunu ifade ederek, "Önlemi baştan almak iyi. Koronavirüs ülkemizde bekleniyordu. Bunun için önlemler önceden alınmıştı. Ekipler İETT otobüslerinde dezenfekte çalışması yapıyor. Bu çalışmalar ortak kullanım alanı olan okul ve camilerde de yapılmalı." diye konuştu.