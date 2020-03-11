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! Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet açıkladı! ?

haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet , ''Koronavirüse Karşı Alınan Önlemler'' kapsamında açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu yaptığı açıklamada, merak edilen müsabakalar ile ilgili de bilgilendirmede bulundu. Gerekli önlemlerin alındığına vurgu yapan .Kasapoğlu, "Süper Lig maçları belirlendiği gibi oynanmaya devam edecek. Seyirci kısıtlaması da olmayacak" dedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 11.3.2020 10:52 Güncelleme Tarihi: 11.3.2020 11:06 ABONE OL
Son dakika! Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu açıkladı! Süper Lig maçları ertelenecek mi?

Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ''Koronavirüse Karşı Alınan Önlemler'' kapsamında flaş açıklamalar yaptı. Kasapoğlu dünyanın teyakkuza geçtiği salgınla ilgili hasassiyetli çalışmaların yapıldığını, Sağlık Bakanlığı önclüğünde tedbirlerin alındığını ifade etti.

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SÜPER LİG KARŞILAŞMALARI ERTELENECEK Mİ?

Koronavirüs salgını sonrası dünyada birçok futbol müsabakası ertelendi, bazı ülkelerde seyircisiz oynandı. Turnuvaların iptal edilmesi gündeme geldi. Türkiye'de ise Süper Lig'deki durum merak ediliyordu. Kasapoğlu merak edilen soruya yanıt verdi. Türkiye'de şu an için karşılaşmaların olağan seyrinde devam edeceğini ifade etti.

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Son dakika! Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu açıkladı! Süper Lig maçları ertelenecek mi?
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