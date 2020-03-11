Son dakika! Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu açıkladı! Süper Lig maçları ertelenecek mi?

Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ''Koronavirüse Karşı Alınan Önlemler'' kapsamında flaş açıklamalar yaptı. Kasapoğlu dünyanın teyakkuza geçtiği salgınla ilgili hasassiyetli çalışmaların yapıldığını, Sağlık Bakanlığı önclüğünde tedbirlerin alındığını ifade etti.

Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'dan flaş koronavirüs açıklaması! 'Mart ve Nisan aylarındaki o müsabakalar ertelendi' | Video

SÜPER LİG KARŞILAŞMALARI ERTELENECEK Mİ?

Koronavirüs salgını sonrası dünyada birçok futbol müsabakası ertelendi, bazı ülkelerde seyircisiz oynandı. Turnuvaların iptal edilmesi gündeme geldi. Türkiye'de ise Süper Lig'deki durum merak ediliyordu. Kasapoğlu merak edilen soruya yanıt verdi. Türkiye'de şu an için karşılaşmaların olağan seyrinde devam edeceğini ifade etti.