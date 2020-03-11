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Son dakika haberi: üyesinden canlı yayında koronavirüs açıklaması! Okullar neden tatil edilmedi?

Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan’da ortaya çıkarak tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınına ilişkin son dakika haberleri ardı ardına gelmeye devam ediyor. Vuhan’da ortaya çıkmasının ardından günümüze kadar geçen sürede 4 bini aşkın insanın hayatını kaybetmesine neden olan ölümcül corona virüsü ile ilgili dün gece saatlerinde tarafından yapılan açıklamada ülkemizde ilk vakanın görüldüğü belirtilmişti. Bu açıklama sonrasında Bakanlığı tarafından okulların tatil edilip edilmeyeceği vatandaşlar tarafından yoğun şekilde merak edilmeye başlanmıştı. Tüm bu gelişmeler sonrası üyesi Prof. Dr. , katıldığı canlı yayında herkes tarafından merak edilen okullar neden tatil edilmedi? Sorusuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İşte son dakika gelişmesinden tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 11.3.2020 23:55 Güncelleme Tarihi: 11.3.2020 23:57 ABONE OL
Son dakika haberi: Bilim Kurulu üyesinden canlı yayında koronavirüs açıklaması! Okullar neden tatil edilmedi?

Çin'in Vuhan kentinde ilk olarak ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılım gösteren ölümcül koronavirüse ilişkin yurtta ve dünyada son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Çin'de ortaya çıkmasının ardından başta Avrupa ülkeleri olmak üzere pek çok bölgede etkili olan ve 4 bin insanın hayatını kaybetmesine sebep olan corona virüsü ile ilgili dün gece saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada bir vatandaşımızda virüse rastlandığı açıklanmıştı. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar gözlerini Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan gelecek açıklamaya dikmişti. Öte yandan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara tarafından vatandaşların aklında yer alan okullar neden tatil edilmedi? Sorusunun cevabı canlı yayında açıklandı. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

SON DAKİKA KORONAVİRÜS HABERLERİ: BİLİM KURULU ÜYESİNDEN AÇIKLAMA! OKULLAR NEDEN TATİL EDİLMEDİ?

"OKULU KAPATMAK BİR AVANTAJ, AMA..."

Alınan önlemin etkinliğiyle ilgili bir yol haritası belirlediklerini belirten Prof. Dr. Ateş Kara, "Okulları kapatmak bizim için avantaj sağlar ama o çocuklar tatil diye AVM'ye giderse potansiyel bir risk oluşturur. Yani aldığımız önlemlerin etkinliğini de düşünmek lazım" dedi.

İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

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Son dakika haberi: Bilim Kurulu üyesinden canlı yayında koronavirüs açıklaması! Okullar neden tatil edilmedi?
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