Son Dakika Haberi: Coronavirüs'te ölüm oranı nedir? Uzman isim canlı yayında açıkladı

Son Dakika Haberi: Çin'in Wuhan kentinde bir canlı balık pazarında ortaya çıkan Koronavirüs'e ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, Ahaber canlı yayınında bu ölümcül virüse ilişkin önemli detaylar paylaştı.

İşte Şenyiğit'in açıklamalarından satırbaşları:

"ÖLÜMLE SONUÇLANAN VAKALARIN ÇOĞU 65 YAŞ ÜSTÜ VE KRONİK RAHATSIZLIĞI OLANLARDIR"

"Ölüm oranı yüzde%2 ila 3 arasındadır ve vakaların çoğu 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olanlardır. 14 yaş altındakiler de ise hiç ölüm bildirilmemiştir. Bu noktada risk grubuna baktığımız zaman koah, astım, bronşit gibi farklı hastalığı olan yaşlıların çok daha dikkatli olması gerekir. Yapılan açıklamalara göre, normal gripteki ölüm oranları bu virüse göre çok yüksektir.

Son dakika: Uzman Profesör, canlı yayında merak edilen kronavirüs ölüm oranını açıkladı | Video

"ABD'DE NORMAL GRİBAL ENFEKSİYONDAN DOLAYI 8 BİN KİŞİ ÖLDÜ"

Örneğin ABD'de son 3 ayda normal gribal enfeksiyondan ölenlerin sayısı 8 bin civarındadır yani Dünya'da 70 bin civarında insan sadece gribal enfeksiyondan ölüyor. Şu ana kadar bu virüsten ölen yaklaşık 4500 civarında vaka var fakat ölüm oranına baktığımız zaman rakamlar günden güne değişmektedir. Rakamlar düşüktür ve tedavi olan on binlerce insan vardır.

"RİSKLİ GRUP 65 YAŞ VE ÜSTÜ..."

Bu hastalığa yakalanan insanların %80'i ayakta veya birkaç gün yatak da istirahat ederek süreci atlatıyor. Geri kalanlar ise hastanede yatıyor, bir süre tedaviye alınıyor ve çoğu da tedavi ediliyor. Fakat ölüm oranı 65 yaş üstü kronik rahatsızlığı olanlarla yüksek görülüyor ve bu kişilerde, hastalık ağır seyredebiliyor." ifadesinde bulundu.