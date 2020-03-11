Son dakika haberi: İlk koronavirüs vakasının açıklanmasından sonra uzmanlardan kritik açıklamalar geldi! "Risk grubu oluşturan yaşlar..."

Coronavirüs belirtileri nelerdir? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün akşamki açıklamalarından sonra en çok araştırılan konular arasında gelen koronavirüs belirtileri ve virüsün gelişim süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan uzman isimler, kişisel hijyene dikkat çekerken ciddi hastalığı olanların birkaç gün evde dinlenmelerini önerdi. Corona virüsün risk grubunun 60 yaş ve üstü kişiler olduğunun altını çizen uzman isimlerin dikkat çektiği hususlar ve virüs hakkındaki son dakika gelişmeleri haberimizde!

EV HALKI DA KARANTİNA ALTINDA!

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'nın açıklamaları şöyle; Vakanın erken tespit edilmesi önemliydi. 14 gün boyunca gözlem altında tutulması önemli. Son 14 gün içerisinde yurt dışından gelip evde kaldıysa sadece evdekilerle temas etmiştir. O ev halkı da şuanda karantina altında. Bu izalasyonu kontrol altına alamazsak o zaman vaka sayısının artışı meydana gelebilir...