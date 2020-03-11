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haberi: İlk vakasının açıklanmasından sonra uzmanlardan kritik açıklamalar geldi! "Risk grubu oluşturan yaşlar..."

konusunda en riskli yaş grubu hangisi? Dünyanın bir numaralı gündem maddesi olan koronavirüs ilk kez Türkiye'de de tespit edildi. Yurtdışından ülkemize gelen bir vatandaşın Kovid-19 testleri pozitif çıktı. bilgisinin ardından virüsle mücadele amacıyla kurulan Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Ateş Kara ve Profesör Doktor Hüseyin Yılmaz koronavirüs hakkında açıklamalarda bulundu. Uzman isimler virüsün gribe çok benzediğini, hemen panikle yaklaşılmaması gerektiğini,  risk grubunun 60 yaşını geçmiş olanlar olduğunu ifade etti. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 11.3.2020 07:54 Güncelleme Tarihi: 11.3.2020 07:55 ABONE OL
Son dakika haberi: İlk koronavirüs vakasının açıklanmasından sonra uzmanlardan kritik açıklamalar geldi! Risk grubu oluşturan yaşlar...

Coronavirüs belirtileri nelerdir? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün akşamki açıklamalarından sonra en çok araştırılan konular arasında gelen belirtileri ve virüsün gelişim süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan uzman isimler, kişisel hijyene dikkat çekerken ciddi hastalığı olanların birkaç gün evde dinlenmelerini önerdi. virüsün risk grubunun 60 yaş ve üstü kişiler olduğunun altını çizen uzman isimlerin dikkat çektiği hususlar ve virüs hakkındaki gelişmeleri haberimizde!

EV HALKI DA KARANTİNA ALTINDA!

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'nın açıklamaları şöyle; Vakanın erken tespit edilmesi önemliydi. 14 gün boyunca gözlem altında tutulması önemli. Son 14 gün içerisinde yurt dışından gelip evde kaldıysa sadece evdekilerle temas etmiştir. O ev halkı da şuanda karantina altında. Bu izalasyonu kontrol altına alamazsak o zaman vaka sayısının artışı meydana gelebilir...

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Son dakika haberi: İlk koronavirüs vakasının açıklanmasından sonra uzmanlardan kritik açıklamalar geldi! "Risk grubu oluşturan yaşlar..."
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