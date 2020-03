Son Dakika Haberi: Kadınlar coronavirüse karşı erkeklere göre daha mı dirençli?

Çin'in Hubei Eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan Koronavirüs tüm dünyada yayılmaya devam ediyor. Son olarak yapılan açıklamalarda ölümcül virüsün bulaştığı insan sayısının 120 bine yaklaştığı ifade edildi. Ayrıca virüs Çin'den sonra en çok İtalya'yı etkiledi. İtalya'da her geçen gün ölü sayısı artıyor. Bu yaşanan gelişmeler sonrasında insanlar virüse karşı bir aşı geliştirilip geliştirilmediğini de merak ediyorlar.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ergin Çiftçi A HABER'e Koronavirüse ilişkin son bilgileri yorumladı.

Coronavirüs salgınında Uzman Profesör'den erkeklere kötü haber | Video

"KADINLAR ERKEKLERE ORANLA DAHA DİRENÇLİ"

Kadınların erkeklere oranla virüse karşı daha dirençli olduğu sorularına Ergin Çiftçi: "Kadınlar bu açıdan biraz daha şanslı gözüküyor ancak burada farklı nedenler var. Bunların arasında sigaranın yer aldığını söyleyebiliriz. Sonuç olarak sigara içimi akciğer fonksiyonlarını bozarak vücudu pek çok hastalığa karşı daha dayanıksız hale getiriyor.

"BU HASTALIK HERKESİ KAPSIYOR"

Fakat şunu unutmamak gerekir, her ne kadar çocuklar yaşlılar, erkek ve kadın olarak bir fark olsa da şunu görüyoruz ki bu hastalık her iki cinsi ve her yaşı kapsıyor. Hastalığın ağırlığı değişebiliyor ve bu nedenle kadınların kendini daha güvende hissetmesi, erkeklerin daha riskli hissetmesi gibi bir durum yoktur. Sonuç olarak hepimiz risk altındayız ve koruma önlemlerimizi bundan bağımsız olarak mutlaka almalıyız. Bu güvenebileceğimiz ya da kendimizi daha kötü hissedeceğimiz bir durum değildir ama istatistik şu an için var ve zaman içinde bu rakamlar değişebilir."