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Açıklama son dakika geldi! Kapan-7 Garisa operasyonu başladı

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar ülke genelinde hız kesmeden devam ediyor. Gelen son dakika bilgisine göre; 'te, İl Jandarma Komutanlığı'nca 480 personelden oluşan 46 timin katılımıyla terör örgütü PKK'ya yönelik 'Kapan-7 Garisa' operasyonu başlatıldı.

Giriş Tarihi: 11.3.2020 11:41 Güncelleme Tarihi: 11.3.2020 12:22 ABONE OL
Açıklama son dakika geldi! Kapan-7 Garisa operasyonu başladı

SİİRT İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütü PKK'ya yönelik, 480 personelden oluşan 46 timin katılımıyla 'Kapan-7 Garisa' operasyonu başlattı.



480 PERSONEL KATILIYOR

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Eruh ve Pervari ilçeleri kırsalındaki Garisa bölgesinde başlatılan 'Kapan-7 Garisa' operasyonda, 12 jandarma özel harekat timi, 15 jandarma komando timi, 12 güvenlik korucusu, 5 asayiş jandarma komando timi ve 2 polis özel harekat timi olmak üzere toplam 46 operasyonel tim görev alıyor. 480 personelin katıldığı operasyonla ilgili valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nın, başta terörle mücadele görevleri olmak üzere, kamu düzeni ve huzurun devamı ile genel emniyet ve asayişin sağlanması için milletin emrinde kararlılıkla görevine devam edeceği ifade edildi.

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Açıklama son dakika geldi! Kapan-7 Garisa operasyonu başladı
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