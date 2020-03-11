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Son dakika: , yurt dışında yapılacak sınavlarını erteledi

() nedeniyle yurt dışında yapılacak kurumları ikinci dönem sınavlarını erteledi. Son dakika bilgisine göre, Koronavirüs salgını nedeniyle 20 şehirde yapılacak açık öğretim lisesi ve açık öğretim ortaokulu sınavlarının ertelendiği kaydedildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 11.3.2020 18:03 Güncelleme Tarihi: 11.3.2020 18:07 ABONE OL
Son dakika: MEB, yurt dışında yapılacak açık öğretim sınavlarını erteledi

MEB'den alınan bilgiye göre Bakanlık tarafından bazı yurt dışı temsilciklerine gönderilen yazıda, açık öğretim ortaokulu, açık öğretim lisesi, açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi ikinci dönem sınavlarının, 21-22 Mart'ta yurt içi sınav merkezleri ile eş zamanlı olarak yurt dışında da yapılmasının planlandığı belirtildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle Almanya'nın Berlin, Dortmund, Mainz, Münih, Avusturya'nın Viyana, Linz ve Dornbirn, Belçika'nın Mons, Danimarka'nın Kopenhag, Fransa'nın Strazburg, Lyon, Hollanda'nın Schiedam, İsviçre'nin Zürih, Azerbaycan'ın Bakü, Katar'ın Doha, Kuveyt'in Kuveyt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Lefkoşa ile Suudi Arabistan'ın Riyad, Cidde ve Medine şehirlerinde yapılacak açık öğretim lisesi ve açık öğretim ortaokulu ikinci dönem sınavlarının ertelendiği kaydedildi.

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Son dakika: MEB, yurt dışında yapılacak açık öğretim sınavlarını erteledi
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