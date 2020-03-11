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Son dakika: 'deki uçak kazasında ön rapor ortaya çıktı

Havalimanı'ndaki uçak kazası ile ilgili Savcılığa ulaşan ön raporda "Ses kayıtlarına göre inişten yaklaşık 6 dakika önce uçağa düşen yıldırım sebebiyle hava aracında herhangi bir sorun olma ihtimali nedeniyle pilotlardaki stresin arttığı ve bir an önce iniş yapılmak istendiği belirlenmiştir" denildi. Raporda ayrıca, "Taksi yolu civarında manuel frenleme yapılmadığından 6 saniye boyunca hava aracının hızında yavaşlama yönünde değişiklik meydana gelmemiş; hemen akabinde ivedilikle frenleme başlatılmış, pist sonuna kadar bu şekilde devam edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Giriş Tarihi: 11.3.2020 17:43 ABONE OL
Son dakika: Sabiha Gökçen'deki Pegasus uçak kazasında ön rapor ortaya çıktı
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Son dakika: Sabiha Gökçen'deki Pegasus uçak kazasında ön rapor ortaya çıktı
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