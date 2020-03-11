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Son dakika! 'ın mültecileri gizli yerlerde tuttuğu iddia edildi

Günlerdir şiddet uyguladıkları, soyarak soğukta işkence ettikleri ve son olarak da jiletli tellerle tuzak kurup yaraladıkları mültecilere karşı batının yeni bir aşamaya geçtiği iddia edildi. Son dakika bilgisine göre Yunan hükümetinin, Avrupa'ya geçmek isteyen sınırdaki sığınmacıları uluslarası hukuka aykırı bir şekilde iletişim ve yargı sürecinin olmadığı gizli bir lokasyonda tutup 'ye geri gönderdiği iddia edildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 11.3.2020 09:55 Güncelleme Tarihi: 11.3.2020 10:40 ABONE OL
Son dakika! Yunanistan'ın mültecileri gizli yerlerde tuttuğu iddia edildi

New York Times'ta (NYT) yer alan "Yunanlıların sığınmacılar için gizli yeri: 'Hayvanlar gibiyiz'" başlıklı araştırma haberde, Yunanistan'da sığınmacıların tutulduğu yargısız merkezlere işaret edildi. Sığınmacılarla yapılan mülakatlara da yer verilen son dakika haberinde, Yunanlıların sığınmacı mültecileri yakalayarak üzerlerindeki elbiseler dahil bütün varlıklarını gasbettiği, dövdüğü ve hiç bir hukuki işlem yapmadan Türkiye'ye geri gönderdiği kaydedildi.

SON DAKİKA: VARLIĞI DOĞRULANDI!

Haberde, NYT'nin yerinde raporlama ve uydu görüntülerinin adli analizi sonucunda Yunanistan'ın kuzeydoğusunda böyle gizli bir merkezin varlığını doğruladığının altı çizildi.

İNSANLIK DIŞI VE ONUR KIRICI

Kendisine alanın şemaları ve gizli merkezin detayları sunulan eski BM insan hakları özel raportörü Francois Crépeau, ilgili merkezin göçmenlerin sığınma talebi haklarının ve Avrupa Birliği hukukunun "zalimane, insanlık dışı ve onur kırıcı muamele" ile ihlal edildiğini temsil ettiğini vurguladı.

İsviçre araştırma grubu Respond tarafından da söz konusu yargısız merkezin varlığının teyid edildiğinin altı çizilen haberde, ayrıca Yunan güçlerinin Ege Denizi'nde içinde kadın ve çocukların bulunduğu sığınmacı botlarına tehlikeli bir şekilde şiddet ve tacizde bulunduğuna değinildi. NYT, Yunan hükümetinin 'yalan haber' diye reddettiği, 22 yaşındaki Muhammed Yarub'un sınırda Yunan güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu öldürüldüğünü de olay yerindeki video verileri ve adli incelemeler sonucunda teyid ettiklerini kaydetti.

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Son dakika! Yunanistan'ın mültecileri gizli yerlerde tuttuğu iddia edildi
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