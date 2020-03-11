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merkezli 4 ilde terör örgütü 'ya operasyon: 6 gözaltı

merkezli 4 ilde terör örgütü /'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 11.3.2020 19:50 Güncelleme Tarihi: 11.3.2020 19:51 ABONE OL
Van merkezli 4 ilde terör örgütü PKK'ya operasyon: 6 gözaltı

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Nevruz Bayramı öncesi bazı önlemler alındı.

Bu kapsamda, terör örgütünün kutlamaları bahane ederek vatandaşların huzur ve güvenliğini provoke edecek eylem veya faaliyetlerinin deşifre edilmesi maksadıyla çalışma yürüten ekipler, "Silahlı terör örgütüne üye olma", "Terör örgütüne bilerek, isteyerek yardım ve yataklık etme" suçlarını işlediği belirlenenlere yönelik operasyon düzenlendi.

Van merkezli Mersin, Şırnak ve Siirt'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

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Van merkezli 4 ilde terör örgütü PKK'ya operasyon: 6 gözaltı
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