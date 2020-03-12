CHP’li gençlerden Engin Özkoç’a tepki

ÖZKOÇ'U

Sakarya'da bir grup CHP'li genç, mecliste yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaretlerde bulunan CHP Milletvekili Engin Özkoç'a tepki gösterdi.Serdivan ilçesinde toplanan bir grup CHP'li genç, üslubun Sakarya'ya yakışmadığını dile getirerek, hemşerileri olan Özkoç'u kınadı. Gençlerden Yeşim İstekertik, CHP Gençlik Kollarında bazı görevlerde bulunduğunu ifade ederek, "Cumhurbaşkanı kim olursa olsun TBMM'de Cumhurbaşkanımıza yönelik yapılan hakaret ne Sakaryamıza ne de partimize yakışmıştır. Engin Özkoç'u bu hareketinden dolayı oy veren bir partili olarak kınıyorum. CHP'liler olarak kınıyoruz bu hareketini. Daha önce gençlik kollarında bulundum, şu anda da bazı görevlere katılıyorum" dedi.Bu çirkin sözlerin ne CHP'li ne de Sakaryalı birine yakışmadığını dile getiren Ülvi Köse "Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan, Sakaryalı olmaktan ve CHP'li olmaktan gurur duyuyoruz. Fakat bizim verdiğimiz oylarla milletvekili olup Ulu Önder Atatürk'ün kurduğu TBMM'de cumhurbaşkanı kim olursa olsun, hangi partiden olursa olsun neticede cumhurun başıdır. Devlet terbiyesi denilen bir şey vardır. Özkoç'u bu çirkin söylemlerinden dolayı kınıyoruz" ifadelerine yer verdi.