Çok az kişiyle temas eden biri

Tüm dünyaya korku salan koronavirüs, ülkemizde ilk kez görüldü. Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Türkiye'de görülen ilk koronavirüs vakası ile ilgili, virüs saptanan kişinin karantina altında olduğunu hatırlatarak "Yurtdışında virüsü aldığını biliyoruz. Geldikten sonra Türkiye içerisinde çok fazla temasının olmadığını ve o temasları da bizim ulaşıp, şu anda kontrol altına aldığımızı ve 14 gün kadar da karantinada tutacağımızı söyleyebiliriz" dedi.Kara, koronavirüs taşıyan kişi ile birlikte yakınlarının da gözlem altında olduğunu ifade ederek "Uçaktakiler veya diğerleri, onlar için açıkçası bir şey söylemem çok doğru değil, belki bunu Bakan Bey veya Sağlık Bakanlığı açıklayabilir. 'Temas' derken benim sizinle yan yana 1-2 saniye durmam, yanınızdan geçmem, bunlar temas olarak değerlendirilmemeli. 1 metreden yakın mesafede 10 dakika bulunmak ya da aynı ortam içerisinde, aynı kapalı alanda, aynı odada birkaç saat bulunmak bunlar temas" diye konuştu.Ve alınacak önlemleri Kara, şöyle sıraladı: "Tedirgin olalım; ama panik olmayalım. Bu vaka yurtdışından virüs alarak geldi ve kendisi de bunu değerlendirdiği için, riskli olabileceğini bildiği için, çok az kişiyle temas edip, çok fazla dışarıya çıkmayan birisi, o bakımdan şansımız var. Erken dönemde yakalandı bu vaka, ateş ve öksürüğü olduğu dönemde yakalandı ve o sayede de çok az temaslısının olduğu bir dönemi yakaladık. Türkiye'de evet doğru, artık vakamız var; ama bu vaka 'Türkiye'de virüs dolaşıyordur'a neden olmuyor. O nedenle de biz hala ülkemizde tüm önlemlerimize aynı sıklıkla devam edelim. Son 14 gün içinde yurtdışındaysanız evinizde kalmaya çalışın, az kişiyle temas edin, mümkünse dışarıya, toplu yaşam alanlarına çıkmayın."

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