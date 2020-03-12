Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan son dakika Cuma namazı açıklaması! Cuma namazı kılınacak mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan son dakika Cuma namazı açıklaması geldi. Sosyal medyada yayılan 'Cuma namazı kılınmayacak' iddiaları Diyanet İşleri Başkanlığı'nca yalanlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Güçlü konu ile şu açıklamalada bulundu:

"Koronavirüs nedeniyle 13 Mart Cuma günü, Cuma namazının kılınmayacağına dair, Sayın Diyanet İşleri Başkanımızın Sosyal Medya Hesabından yapılmış gibi gösterilen ve gerçekle ilgisi olmayan bir ekran görüntüsünün, çok sayıda sosyal medya gruplarında paylaşıldığı öğrenilmiştir. Söz konusu paylaşım gerçek dışıdır. Cuma namazının kılınmaması gibi bir durum söz konusu değildir. İtibar edilmemesi istirham olunur.''

DİYANET İŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN CUMA NAMAZI AÇIKLAMASI!

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşavirliği sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda Başkan Erbaş'ın yarın (13 Mart) Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde "Tedbir Mümin'den Takdir Allah'tandır" konulu hutbe irad edip Cuma namazı kıldıracağı bilgisi paylaşıldı.