Evlat nöbetine 2 aile daha katıldı

DİYARBAKIR NAMAZ VAKİTLERİ

Van'dan gelen Solmaz Örünç oğlu Baran'ın 5 yıl önce lisede okurken kandırılıp dağa götürüldüğünü söylerken, "Kandırdılar götürdüler. Nereden, nasıl götürdüler bilmiyorum. Haber alamıyorum. Sesimi duyurmaya geldim. Lise son sınıftaydı. Okuldan kandırıp götürdüler. Hiç haber alamadık. Dön gel Baran. Seni çok seviyorum. Özledik. Gel devletimize sığın. Hepimiz arkandayız. Bu kadar yeter. Acına dayanamıyoruz. Oğlum gelene kadar buradayım" diye konuştu. 2013 yılında Erzurum'da kaybolan eşi Mehmet Salih için Erzurum'dan gelen 2 çocuk annesi Mukaddes Tunar ise eşinin sabah evden ayrıldıktan sonra bir daha dönmediğini belirterek, "Biz ağabeyinde sandık. Aradık, telefonu kapalıydı. Arabasını başka bir yerde bulduk. Telefonu ve yüzüğü içindeydi. Ondan sonra aradık ama bulamadık. 7 yıl oldu. 11 ve 12 yaşında 2 çocuğum var. Çocuklarına dönsün, annesine babasına dönsün. Eşime ailen için dön diyorum. Rica ediyorum artık ne olur dön" ifadelerini kullandı. Diyarbakır'da başlatılan ve 191 gündür süren eylemde şuana kadar 13 aile evladına kavuştu.