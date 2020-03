CHP TEHLİKELİ BİR OYUN OYNUYOR

* AK Parti teşkilatları yenilenerek büyüdü. Milletin partisi olan AK Parti, milletimizin istikametinde yenilendi. Büyüyerek devam edeceğiz. AK Parti karşılaştığı her durumda geleceğin partisi de olduğunu kanıtlıyor. Cumhurbaşkanlığı Sistemi daha da oturuyor. AK Parti düşmanlığından her durumda karşı safta duran bir kesim var. Bu kesim sözleri ile düşmanları sevindirmekten geri durmuyor. Bunların başında da CHP zihniyeti geliyor. Ülkemizde yeni bir kamplaşma ve kutuplaşma peşinde koştuklarını biliyoruz.. Kasıtlı bir şekilde kaşıyarak çok tehlikeli bir oyun oynuyor. Meclis kürsüsünü de buna alet etmekten çekinmiyorlar. Sadece belirli televizyon kanallarını seyredip, bazı gazeteleri okuyanlar bunların gerçek olduğunu sanıyorlar.



MİLLETİMİZİN SENARYOYA KARNI TOK

* Eski Türkiye ile yeni Türkiye'yi karşılaştırabilenler farkı daha net görüyor. Bizim her fırsatta 2002 ile 2023 Türkiye'sini karşılaştırmamızın nedeni budur. Milletimize ve gençlerimize geleceklerine ilişkin ne vaat ettiğimiz önemlidir. Milletimizin siyaset mühendisliklerine de, içerde ve dışarıdaki senaryolarına da artık karnı toktur. Ülkeye ve millete hizmet etmek için yürünen yol uzundur, meşakatlidir. Yeni diye ortaya sürülen her oluşum AK Parti'ye olan ihtiyacı daha da ortaya koyuyor. Başka bir şey söyleyemiyor. Bunların hiçbiri bizi zerre kadar ilgilendirmiyor. Bizim önümüzde 2023, 2053, 2071 vizyonlarımız var. Yeni kadrolar, yeni hedeflerle milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz.







YOLSUZLUKLARI ORTAYA ÇIKIYOR

* Bizi milletimize hizmetten uzaklaştırmaya, kısır tartışmalara çekmek isteyenlere istediklerini vermeyeceğiz. Hiçbir iftira ve yalanı cevapsız bırakmayacağız. Bunlar gibi siyaseti yalana dönüştürmeyeceğiz. Tüm dava arkadaşlarımıza bu anlayışla hareket etmesini istiyorum. Dürüstlük bizim işimiz. Çöp, çukur, çamur bunların işi. En son Yalova işi. Ne oldu? Hak yerini buldu mu? Buldu. İşimizi iyi takip edersek, gördüğünüz gibi yolsuzlukların önde gidenleri de ortaya çıkıyor. Milletimizin ekonomik sıkıntılarının çözümü için çalışmalarımızı kararlılıkla hayata geçireceğiz. Milletimize verdiğimiz sözleri gerekli kurumlarımız teker teker yerine getirecek.



KENTSEL DÖNÜŞÜMDE RADİKAL KARARLAR ALMALIYIZ

* 20 yılı aşkın yapı stoku depreme dayanıksız. Bunu biliyoruz. Kentsel dönüşüme önem veriyoruz. İstanbul başta olmak üzere binaların altyapılarında radikal değişikliklere gitmek zorundayız. Deprem yıktığında yüreğimiz acıyor, çok büyük maddi faturalarla da karşı karşıya kalıyoruz. Bakanlıklarımız ve ilgili kurumlarımız kentsel dönüşümle ilgili çalışmalarını tamamlamış durumdadır. Yatay mimari esasına göre tüm tarafların fedakarlıkta bulunması gerekiyor. Herkesin elini taşın altına koyması şarttır.

YALOVA NAMAZ VAKİTLERİ