İdlib’de müşterek devriyeler başlıyor

BUGÜN NELER OLDU

TBMM'de grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'yla yapılan İdlib mutabakatından sonra karşı taraftan yapılan tacizlerle ilgili, iki gün önce basit bir taciz ateşi olduğunu, gerekli uyarıların yapıldığını aktardı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Rus askeri heyeti ile görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "15 Mart'ta M4 karayolu üzerinde müşterek devriyenin başlamasını planlanıyor, ona çalışıyoruz. Şu anda karşılıklı görüşmeler olumlu, yapıcı şekilde devam ediyor. Temennimiz, dileğimiz, ateşkesin kalıcı olması, akan kanın durmasının devamlı olması, oradaki sulhun, sükûnun, istikrarın bir an önce sağlanıp Suriyeli kardeşlerimizin de evlerine, topraklarına güvenli, gönüllü bir şekilde dönmelerinin sağlanmasıdır. Buna çalışıyoruz" dedi. ANKARA