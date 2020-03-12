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'de 125 kurtarıldı! Türk kara sularına itildiler

Son dakika gelen bilgilere göre 'de Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 125 kurtarıldı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 12.3.2020 10:32 Güncelleme Tarihi: 12.3.2020 10:43 ABONE OL
İzmir'de 125 sığınmacı kurtarıldı! Türk kara sularına itildiler

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili, Menderes ve Çeşme ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik botlardaki sığınmacıların yardım istemesi üzerine Sahil Güvenlik botu ekipleri görevlendirildi.

125 SIĞINMACI KARAYA ÇIKARILDI

Dikili Madra Çayı, Menderes Özdere ve Çeşme Karaada açıklarındaki kurtarma operasyonlarında 73 Afganistan, 30 Kongo, 13 Orta Afrika, 5 Somali, 3 Suriye ve 1 Angola uyruklu olmak üzere toplam 125 sığınmacı karaya çıkarıldı.

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İzmir'de 125 sığınmacı kurtarıldı! Türk kara sularına itildiler
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