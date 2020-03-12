Korgeneral Yılmaz, 4 ayrı suçtan beraat etti

Darbecilerin sözde atama listesinde "Diyarbakır sıkıyönetim komutanı" olarak gösterilen, Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan eski Korgeneral Yılmaz'ın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçuna "yardım eden" sıfatıyla verilen 12 yıl 6 ay hapis cezasının, Yargıtay 16. Ceza Dairesince esastan bozularak tahliyesinin ardından yeniden yargılandığı davada karar açıklandı.



4. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE KARAR DURUŞMASI

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında sanık Yılmaz ve avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Yılmaz'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması yönünde görüş bildirdi.

Esas hakkındaki mütalaaya katılmadığını belirten Yılmaz, üzerine isnat edilen suçlardan beraatine karar verilmesini talep etti.



MAHKEME BERAAT KARARI ALDI

Mahkeme, Yılmaz'ın "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından beraatini kararlaştırdı.