Cumhurbaşkanlığın'dan açıklama: İlk, orta ve liseler 1 hafta üniversiteler 3 hafta tatil edilecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart itibarıyla ilk, orta ve liselerin bir hafta tatil edileceğini, üniversitelerin de 3 hafta süreyle tatil edileceğini söyledi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin toplantının ardından yaptığı açıklamada, ilk, orta ve liselerin 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edileceğini söyledi.

Sözcü Kalın, "Öğrenciler, 23 Mart'tan itibaren bir hafta süreyle evden internet ve televizyon kanalları üzerinden eğitimlerine devam edecekler." dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kalın, "Vatandaşlarımızın aktif rol oynamaları, rehavete ve paniğe kapılmadan yapılan resmi açıklamaları dinlemek ve tavsiyeleri titiz bir şekilde uygulamak suretiyle bu süreci atlatmamız büyük önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

ÜNİVERSİTELER 3 HAFTA SÜREYLE TATİL EDİLECEK

Sözcü Kalın, açıklamasında, üniversitelerin de 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil edileceğini kaydetti.

YÖK'TEN AÇIKLAMA

YÖK'ten koronavirüsle ilgili tedbirler ahkkında açıklama yapıldı. Açıklamaya göre üniversitelerde 16 Mart'ta başlayacak tatil süresince online ve uzaktan eğitimle ders yapılmayacak. Üniversitelerdeki idari ve akademik personele tatil olmayacak. Koronavirüsün Türkiye'deki seyrine göre bu konu yeniden değerlendirilecek. Üniversitelerdeki tatil süresince konferans, panel, sergi, toplantı, çalıştay, kongre gibi etkinlikler de düzenlenmeyecek.

SPOR MÜSABAKALARI SEYİRCİSİZ OYNANACAK

Kalın, spor müsabakalarının da nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanmasına karar verildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışının da izne tabi olacağını belirtti.

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"TÜRKİYE'DE ALINAN TEDBİRLERİN ETKİLİ OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ"

"Bu süreci, el birliğiyle ne rehavete ne de paniğe kapılmadan, inşallah birlikte atlatma imkan ve kabiliyetine sahibiz." diyen Kalın, "Dünyadaki tabloya baktığınızda Türkiye'de alınan tedbirlerin etkili olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜS TESPİT EDİLEN HASTANIN DURUMU

Sözcü Kalın, koronavirüs tespit edilen hasta ile ilgili, "Bu kişinin sağlık durumu iyi, karantinaya alınan kişilerle ilgili de sorun söz konusu değil." açıklamasında bulundu.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN YURT DIŞI PROGRAMLARINI BİR MÜDDET ERTELİYORUZ"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Cumhurbaşkanımızın da yurt dışı programlarını bir müddet erteliyoruz." dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışının da izne tabi olacağını belirtti.